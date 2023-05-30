Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz kampları ile ilgili okullarda tanıtım çalışmalarına başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen yaz kamplarının tanıtım çalışmalarına başlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan tanıtım çalışmaları çerçevesinde Necmi Hoşver Ortaokulu’nda öğrencilere gençlik kampları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca kamplarda uygulanan çalışmalar eğitimler ve etkinlikler ile ilgili de bilgiler veren gençlik merkezleri liderleri, teknoloji müptelalığının da kötülüklerini öğrencilere anlattı.