Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, gençliğe yönelik yaptığı yatırımlardan dolayı ’’Tam Bana Göre’’ festivalinde ödüle layık görüldü.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, gençliğe yönelik yaptığı yatırımlardan dolayı ’’Tam Bana Göre’’ festivalinde ödüle layık görüldü.

Ankara’da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ‘Tam Bana Göre Festival’ sloganıyla gerçekleşen ‘Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde Ekinci, gençlere yönelik hizmetleri kapsayan projeleri ile ödül aldı. Festivalde Viranşehir Standını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, gençliğe yönelik yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Ekinci’yi tebrik etti. Tesisleşme ve Gençlik Hareketi Proje Ödülü’nü Ekinci’ye takdim eden Özhaseki, Ekinci’ye başarılarının devamını diledi.

Ekinci de, Özhaseki’ye özel el işlemeli tablo hediye etti. Alınan her ödülün anlamlı olduğunu ve bu ödülün çok özel olduğunu belirten Ekinci, Tesisleşme ve Gençlik Hareketi Proje Ödülü’nün Viranşehir’e hayırlı olmasını diledi. Ekinci, ödülü Viranşehirli gençlere armağan ettiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile Viranşehir’de gençliğe yönelik yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Bu arada Özhaseki’nin Viranşehir Standına gerçekleştirdiği ziyarete, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu da eşlik etti.