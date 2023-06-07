Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Germiyan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi Bölümü öğrencileri ile Kariyer Günleri’nde bir araya geldi. Yaşam tecrübesini gençlere aktaran Başkan Işık, öğrencilerden gelen sorulara da samimi cevaplar verdi.

Germiyan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi Bölümü öğrencilerinin davetlisi olarak Kariyer Günlerine katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, samimi bir havada geçen etkinlikte öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Yaklaşık 2 saat süren kariyer günleri etkinliğinde Başkan Işık, siyasi yaşamının nasıl başladığını, Kütahya Belediye Başkanlığı görevindeki hedefleri, Kütahya ile ilgili hayalleri, Belediye Kütahyaspor, projeler ve yönetim becerisi gibi öğrencilerden gelen sorulara samimi cevaplar verdi.

Öğrencilere başarılı olmaları için kendilerine bir hedef belirlemeleri gerektiğini ifade eden Başkan Işık, öğrencilere derslerini derste iyi dinlemelerini ve başarı için önce inanmaları tavsiyelerinde bulundu.

Meslek Liselerini şahsı olarak önemsediğini de dile getiren Başkan Işık, Kütahya Belediyesinin meslek liseleri ile her zaman iş birliğine açık olduğunu söyledi.

Kariyer Günleri öğrencilerin Başkan Işık’a günün anısına çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.