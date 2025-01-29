Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlere Ladik Ambarköy ve Akdağ gezisi düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehrimizdeki tüm gençlerimize ulaşmayı, tüm gençlerimizin şehrimizdeki imkanlardan faydalanmalarını, yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını arzu ediyoruz. İnşallah Petek Genç Projemizi de yakın zamanda tamamlayarak daha çok gencimize ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği programlar ile gençlerin şehri daha yakından tanımasına imkan sağlıyor. Bu kapsamda 27 Şubat’a kadar her hafta pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri Ladik Akdağ’a düzenlenecek gezilerle, gençlere hem doğa hem de tarih hakkında önemli bilgiler sunulacak.

27 Şubata kadar bin 725 öğrenciye ulaşmayı hedefleyen gezilerin ilkinde 75 öğrenci Ladik Akdağ’da unutulmaz bir gün geçirdi. Sabah saatlerinde, dünyanın ilk ahşap açık hava müzesi olan Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, bölgenin tarihi dokusu hakkında bilgi edindiler. Ardından, kış turizminin merkezi olarak bilinen Ladik Akdağ Kayak Merkezi’ne geçerek karın tadını çıkardılar, kışın keyfini kızakla kayarak yaşadılar. Petek Genç projesinin de tamamlanmasıyla daha fazla gence ulaşmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençler için çeşitli programlar planlamaya devam edecek.

“Şehrimizdeki tüm gençlerimize ulaşmayı arzu ediyoruz”

Petek Genç projesinin yakın zamanda tamamlanmasıyla birlikte Samsun’da gençlere yönelik birçok etkinliğin hayata geçeceğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gençlerimize değer veriyor; şehrimize, geleceğimize değe katacak projelerde onlar için ayrı ve geniş bir alan açıyoruz. Petek Genç projemiz de gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz çok önemli bir proje. Gençlerimizin yeni mekanı olacak Petek ile şehrimize yeni bir marka değer kazandırıyoruz. Petek Genç merkezimiz, Atakum ilçemizdeki Eski Kurupelit Düğün Salonunda çok yakında hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda projemizi yakın zamanda tamamlamayı planlarken bir yandan da gençlerimizle buluşmaya, onların hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Samsun’umuzun tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gençlerimize tanıtmak adına geziler düzenliyoruz. Petek Genç ile şehrimizdeki tüm gençlerimize ulaşmayı tüm gençlerimizin şehrimizdeki imkanlardan faydalanmalarını, yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.