DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Rotayı Yıldızlar Belirler" projesi başlatıldı.
Rotayı Yıldızlar Belirler projesinin tanıtım toplantısı Düzce İl Müftülüğü Yaz Okulu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftüsü Yardımcıları Talha Demirkaya, Hasan İzmirli, Yavuz Horoz, Derya Topalcık ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden katıldı. Proje Koordinatörü Ayse Çıtak sunum yaparak, katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.
Projeye katılan gençlerin ilk olarak farklı mekanlarda "Mescid-i Nebevi Gölgesinde Ashab-ı Suffe" kitabını okuyacakları öğrenildi.