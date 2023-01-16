Malatya’nın Yeşilyurt içesinde bulunan tenis kortunun üzeri kapatılarak, gençlere sıcak, rahat ve modern ortamda tenis oynama fırsatı sunuldu.

Malatya’nın Yeşilyurt içesinde bulunan tenis kortunun üzeri kapatılarak, gençlere sıcak, rahat ve modern ortamda tenis oynama fırsatı sunuldu.

İlçenrin dört bir tarafını "Gençliğin ve Gençlerin Belediyesi’ sloganıyla yeni nesil spor sahaları, millet kıraathaneleri, kültür, sanat ve gençlik merkezleriyle donatan Yeşilyurt Belediyesi, Malatya’da ilk kez uygulanan yöntemle

Çilesiz mahallesinde bulunan tenis kortunun üzerini balon kort kaplama ile kapattı. Malatya’da havaların soğuduğu bugünlerde tenis oynamak isteyen gençlerin talebi üzerine kortun üzerini kapatan Yeşilyurt Belediyesi, gençleri kış ayında da sıcak, rahat ve modern ortamlarda spor yapma imkanı sundu.

ilçede gençlere yönelik yatırımlar ve projeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezi tarafından ödüllendirilen Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’da tenis alanında imza attıkları yenilikle gençlere verdikleri öneme dikkat çekti. Çınar, yeni modern ve konforlu spor sahalarıyla birlikte gençlerin yılın her mevsiminde spor yapmasını sağladıklarını kaydederek, "Gençliğin ve gençlerin belediyesi sloganıyla yürüttüğümüz gençlik yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik. İlçemizin dört bir tarafında hizmete sunduğumuz sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal yatırımlarımızla gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak hizmetlerde bulunuyoruz. ‘365 Gün Spor 365 Gün Dinamik Hayat’ anlayışı doğrultusunda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın, özelliklede çocuklarımız ve gençlerimizin yılın mevsiminde spor yapması içinde elimizden geleni yapıyoruz. Bizler spor yapmak isteyen, okumak isteyen ve kendisini geliştirmek isteyen tüm gençlerimizin taleplerini yerine getirmek için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Kentimizde son dönemlere ilgi duyulan branşların başında gelen tenis sporunu yapan gençlerimiz kış ayında da tenis oynamak istediklerini ve mevcutta bulunan tenis kortumuzun üzerinin balon kort kaplama ile kapatılmasını istediler. Bizlerde ekibimizle yaptığımız değerlendirmeler ve incelemelerin ardından gençlerimizin bu isteğini geri çevirmedik. Bu çerçevede Çilesiz mahallemizde hizmete sunduğumuz spor sahalarımız içerisinde yer alan tenis kortumuzun üzerini Malatya’da ilk ve tek olma özelliği taşıyan balon kort kaplama ile kapatarak kış ayında da tenis oynanmasına fırsat sunmuş olduk. Gençlerimiz başta olmak üzere tenis sporuna ilgi duyan değerli hemşehrilerimiz havaların soğuduğu bugünlerde üzeri kapatılan tenis kortumuzun sıcak, ferah ve modern ortamında sporunu yapabilecek olup, kış ayında da bu aktiviteden uzak kalmayacaktır. Tenis sporunu yapan gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımıza bu yeni tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Gençlere, gençliğe ve Yeşilyurt’umuzun geleceğine yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam edecektir” diye konuştu.