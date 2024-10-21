Erzincan On Üç Şubat Gençlik Merkezi tarafından lise öğrencilerine yönelik sınav kaygısı ve baş etme yöntemiyle ilgili seminer verildi.

Erzincan Lisesi’nde Uzman Psikolojik Danışman Nimet Özen tarafından verilen stres yönetimi, sınav kaygısı ve verimli ders çalışma teknikleri seminerinde öğrencilere sınavda yaşanacak stres ve kaygı bozukluğunu azaltmaya yönelik sunum yapıldı. Özen, öğrencilere kaygı nedir, belirtileri nelerdir ve kaygı ile nasıl baş edilir, sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri, sınav öncesi çalışma ve beslenme gibi konularda bilgi verdi. İnteraktif seminerde öğrenciler, merak ettikleri konuları da sorarak bilgi aldı. Seminer sonunda Erzincan Lisesi Müdürü Sadi Alkan, gençler için düzenlenen seminerden önemli bilgiler ve kazanımlar edindiklerini belirtti.