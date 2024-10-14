DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nin Akçakoca yerleşkesine gelen öğrencilere, Akçakoca Gençlik Merkezi tarafından tanıtım gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Akçakoca Gençlik Merkezi Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesinde stant açtı. Kampüse hoş geldin etkinlikleri ile gençlik merkezinin tanıtımını yapan liderler, öğrenciler ile oyunlar oynayarak onlara şehri ve ilçeyi tanıttı. Merkezin ücretsiz kursları ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan liderler, öğrencileri Akçakoca Gençlik Merkezi’ne davet etti.