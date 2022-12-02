Üniversiteye hazırlanan gençlerin gelecekteki mesleklerini seçmelerine yardımcı olmak için ‘Meslek Tanıtım ve Kariyer Günleri’ düzenleyen Esenyurt Belediyesi, alanında uzman kişilerle gençleri bir araya getiriyor.

Üniversiteye hazırlanan gençlerin gelecekteki mesleklerini seçmelerine yardımcı olmak için ‘Meslek Tanıtım ve Kariyer Günleri’ düzenleyen Esenyurt Belediyesi, alanında uzman kişilerle gençleri bir araya getiriyor.

Esenyurt Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrencileri tercihleri konusunda bilinçlendirmek ve geleceğin mesleklerini tanıtmak amacıyla Meslek Tanıtım ve Kariyer Günleri düzenliyor. Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım günlerinin ilkinde, Kültür Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü, öğrencileri ‘Hukuk’ bölümü hakkında bilgilendirdi. Eğitim süreci boyunca devam edecek olan seminerlerde farklı mesleklere yönelik ulusal ve yerel uzmanlar tarafından konuşmalar gerçekleştirilerek öğrencilerin merek ettiği sorular yanıtlanacak.

“Özel eğitim kurumlarının sunmadığı imkânları sunuyorlar”

Öğrencilere sunduğu imkânlardan dolayı Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür eden Batuhan Görür, “Bazı özel eğitim kurumlarının sunmadığı imkânları sunuyorlar. Etkinlikler ve seminerler oluyor. Üniversiteden hocalarımız geliyor. Meslek dalları hakkında bize bilgi veriyorlar. Bunlar sürekli olarak devam ediyor. Üniversitelere gidip görme fırsatımız da oluyor. Bu tür çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Ayşe Gökkışlak ise şunları söyledi: “Hukuk okumayı düşünüyordum. Bu seminer kararımda daha etkili oldu. Sürekli olarak seminerler düzenleniyor ve bu bizler için çok iyi oluyor. İş imkanları ve neyi seçebiliriz konusunda faydalı oluyor.”