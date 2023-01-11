Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına katılacak gençlerin atölye ihtiyaçlarını karşılayacak “Teknogaraj” törenle açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına katılacak gençlerin atölye ihtiyaçlarını karşılayacak “Teknogaraj” törenle açıldı.

Gazi şehirde düzenlenen 2020 TEKNOFEST’in ardından kalıcı izler bırakması hedeflenen ve “Bilim Şehri Gaziantep” hedefine uygun olarak Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde hizmet verecek Teknogaraj, gençlerin projelerinde ihtiyaç duyacakları araç, gereç ve teçhizatları ortak alanda kullanıma sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversiteler tarafından desteklenen projede ortaokul, liselerden öğrencilerin de yararlanabilecekleri atölyelerde, gençler üniversite takımlarının yaptıkları çalışmaları gözlemleme ve çalışmalara katılma imkanı bulacak.

Teknogaraj’da yerlilik ve sürdürülebilirlik amaçları doğrultusunda proje bazlı özel mekanik ve yazılım eğitimleri verilecek, eğitimlerin kalıcılığını artırmak amacıyla da kamplar düzenlenecek.

“Artık bilgi ekonomisi bir şehir ekonomisidir”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, yeni nesil belediyecilikte ilerlediklerini, akıllı, yeşil, dirençli, sağlıklı, emniyetli bir şehir olmak için durmadan çalıştıklarını belirterek, “Bu yolculuk bir yerel kalkınma yolculuğu. Artık insana dokunan sosyal ve kültürel belediyecilik var. Artık bilgi ekonomisi bir şehir ekonomisidir. Dünyada yaşanan bilgi ve teknoloji çağını yakalamalıyız. Zenginlik artık insan gücünü yetiştirme, insana yatırım yapma ile ölçülüyor” dedi.

Gaziantep’in TEKNOFEST yolculuğunu, yaşananları ve bu konudaki kararlılığını anlatan Şahin, “T3 Vakfı ile yaptığımız ortaklık sadece festival ortaklığı değil, uzun ince bir çalışma. Birçok tesisi açıyoruz. TEKNOFEST’e en çok çalışma, katılımcı gönderen bir altyapı oluşturduk. Kendimize, değerlerimize güveniyoruz. Cumhuriyet kazanımı ve medeniyet kodlarımızın ilavesiyle Türkiye Yüzyılı’na en hazır şehir Gazi şehir” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Teknogaraj’ın gençlere potansiyellerini ortaya çıkarma konusunda imkan vereceğini dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesi bir anne şefkatiyle çocuklarımız, gençlerimizin çok iyi şartlarda bilim üretecekleri bir ortam oluşturdu. İhtiyaçlar doğrultusunda yenileri yapılacak. T3 Vakfı’nın rehberliğinde Gaziantep’te her geçen sene çıtayı yukarı çıkartıyoruz” diye konuştu.

T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam da kurumunun hedeflerine değinerek, “Bütün kurullarımızla oluşturduğumuz yapı, Gaziantep’te çok geniş yelpazeli çalışmalar yaptı. Bütün altyapısı, mekanları ve insan kaynağıyla bütün Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin ikliminin en yoğun yaşandığı şehir Gaziantep. Diğer şehirlerde de yoğun çalışmamız var ama Gaziantep’te bunun vücut bulduğu ve bütün şehre uzandığını görüyoruz. Diğer şehirlerin de bu mekanı örnek almaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.