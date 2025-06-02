Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dijital bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere yönelik söyleşi düzenledi. Gençlerin dijital bağımlılık konusunda bilinçlenmesini amaçlayan söyleşide, öğrenciler hem bilgi aldı hem de merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakaladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü lise öğrencilerine yönelik seminer ve söyleşiler düzenliyor. Son olarak Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ‘Dijital Bağımlılık’ konulu söyleşide aile danışmanı Şevval Kaya Yılmaz, öğrencilerle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu söyleşide Yılmaz, dijital bağımlılığın belirtileri, olumsuz etkileri ve bilinçli teknoloji kullanımı hakkında öğrencilere önemli bilgiler aktardı.

Lise öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı söyleşide konuşan aile danışmanı Şevval Kaya Yılmaz, "Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak gençler arasında kontrolsüz kullanım dijital bağımlılığa yol açabiliyor. Bu durum ders başarısını, sağlığı ve sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Ekran süresini sınırlamak, sosyal etkinliklere katılmak ve dijital detoks yapmak sağlıklı teknoloji kullanımı için önemlidir. Unutmayın, teknoloji bir araçtır, merkez haline geldiğinde zarar verebilir" diye konuştu.