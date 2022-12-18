Haliliye Belediyesi tarafından yazılım, havacılık, uzay bilimi ve mühendislik alanında düzenlenen teknik gezide, öğrenciler Ankara’da HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve gök bilim merkezini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle birlikte olan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bilim ve teknoloji alanında gençlerin donatılması için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Haliliye Belediyesi tarafından yazılım, havacılık, uzay bilimi ve mühendislik alanında düzenlenen teknik gezide, öğrenciler Ankara’da HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve gök bilim merkezini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle birlikte olan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bilim ve teknoloji alanında gençlerin donatılması için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Haliliye Kaymakamlığının koordinesinde Haliliye Belediyesi ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle Teknofest ile düzenlenen bilgi yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için Ankara’ya gezi düzenlendi. Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın da katıldığı teknik gezide, öğrencilerin yazılım, havacılık, uzay bilimi ve mühendislik alanında bilgi sahibi olması sağlandı. HAVELSAN ve TUSAŞ’ı ziyaret eden öğrenciler, mühendisler tarafından bilgilendirildi. Burada mühendislik alanında yapılan çalışmaları görme fırsatı bulan öğrenciler, daha sonra Ali Kuşçu Gökbilim Merkezine geçti. Öğrenciler burada da havacılığa dair bilgiler aldı.

Öğrencilerle akşam programda bir araya gelen Başkan Mehmet Canpolat, geleceğin teminatı olan gençlerin bilimle donatılması için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi. Öğrencilere yönelik “Sizlerin gözündeki o ışıltı, o dünyanız, o ufkunuzdan dolayı Haliliye Belediye Başkanı olarak sizlere şükranlarımı arz ediyorum” diyen Başkan Canpolat, “Şu felsefeyle çalıştığımızı söyleyip bitireyim. Öncelikle gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır felsefesiyle hareket ediyoruz. Bizler genç kardeşlerimizle ilgili adım atarken 2019 yılında şunu söylemiştim; geleceğin bilim adamları Şanlıurfa’dan, Haliliye’den çıkacaktır diyordum ve bu doğrultuda da çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise yaptığı konuşmada öğrencilere tecrübe paylaşımında bulunup, Haliliye Belediyesi ile kardeş belediye olduklarının altını çizdi.

Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin de, “Üç gün süren gezide, öğrencilerimiz hem bilimle tanıştı hem de Ankara’nın tarihi bölgelerini görme fırsatı buldu. Öğrencilerimiz için çok önemli bir geziydi” diye konuştu.

Son olarak konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, “Büyük ve güçlü Türkiye’yi sizlere emanet edeceğiz gençler, sizlerden çok şey bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, iki gün süren programın son gününde de, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ve Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra Şanlıurfa’ya geri döndü.

Öte yandan, öğrencilerle akşam düzenlenen programa Başkan Mehmet Canpolat’ın yanı sıra, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Belma Satır, Canan Kalsın, Dr. Ravza Kavakcı Kan, Tülay Kaynarca ve Tuba Durgut, AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ile Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural katıldı.