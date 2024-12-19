Yaşar Üniversitesi’nin paydaşı olduğu, Avrupa Birliği destekli DIGI-YOUTH 2.0 Projesi kapsamında gençler, dijital interaktif uygulama ve araçlarla tanışarak 25 oyun senaryosu tasarladı. Proje kapsamında 5 farklı dilde internet ortamında oluşturulan DIGI-YOUTH Ortak Çalışma Alanı sayesinde gençlik çalışanları, dünyanın farklı yerlerindeki meslektaşlarıyla fikir, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilecek.

Türkiye’den Yaşar Üniversitesi, Yunanistan, Slovakya, Slovenya ve Bulgaristan’dan farklı üniversitelerin paydaşı olduğu DIGI-YOUTH Projesi’nin ilki başarıyla tamamlanmıştı. Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği destekli DIGI-YOUTH 2.0 Projesi kapsamında ise “Dijital Gençlik Çalışmalarının Geleceğini Birlikte Şekillendirelim” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, gençlerin dijital beceriler kazanması için geliştirilen yenilikçi uygulamalar ve araçlar tanıtıldı. Katılımcılar, dijital kütüphanelerden simülasyon oyunlarına kadar pek çok interaktif uygulamayla tanıştı.

DIGI-YOUTH 2.0 Projesi, gençlere hem yerel hem uluslararası alanda dijital dönüşümü anlatmayı ve bu alanda geliştirmeyi hedefliyor. Proje boyunca teknolojinin öğrenme süreçlerine entegre edilerek geliştirilen dijital eğitim platformları, mentorluk programları ve simülasyon oyun tasarımı uygulamalarıyla gençler geleceğin dünyasına daha donanımlı ve hazırlıklı bir şekilde adım atıyor.

Gençlerle tasarlanan oyunlaştırılmış deneyim

Proje boyunca üretilen “DIGI-YOUTH Simülasyon Oyunu” kapsamında, beş farklı ülkeden gençlik çalışanlarının deneyimleri ışığında, 25 oyun senaryosu tasarlandı. Gençlerin sıklıkla karşılaştığı 25 farklı durumu simüle eden oyunlaştırılmış deneyimin yanı sıra simülasyon tasarlayıcı araç ile gençlere kendi oyunlarını tasarlayacakları bir alan yaratıldı.

Uluslararası DIGI-YOUTH ortak çalışma alanı

Tüm bu araçların yer aldığı ve proje kapsamında gençlik çalışanları için tasarlanan DIGI-YOUTH Ortak Çalışma Alanı (digi-youth.com) Türkçe, İngilizce, Slovence, Yunanca ve Bulgarca dillerinde hazırlandı. DIGI-YOUTH Ortak Çalışma Alanı’nda, gençlik çalışanlarının Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden meslektaşları ile iletişime geçebilecekleri; fikir, bilgi, deneyim ve etkinlik paylaşımı için etkileşimli bir alan yaratıldı. Aynı zamanda, DIGI-YOUTH Ortak Çalışma Alanı’nda dijital gençlik çalışmaları ve dijital medyanın kullanıldığı, emsal alınabilecek projelerden oluşan bir İyi Uygulama Örnekleri Haritası da yer alıyor.

Dijitalleşme ve oyunlaştırma

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Efthymia Staiou proje ile ilgili şunları söyledi: “Günümüzde gençlik çalışmaları gençlik hareketliliğiyle, küreselleşen dünyayı daha iyi anlamak ve kültürlerarası bir köprü kurmak için başat rol oynuyor. Aynı zamanda oyun ve oyunlaştırma, günümüzde farklı sektörlerde kullanılan faydalı bir yöntem. Gençlik çalışmalarının geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijitalleşmeye ayak uydurarak nasıl daha geniş kitlelere ulaşabileceğini göstermek istedik. Pandemi öncesinde adımlarını attığımız projenin bugün bu noktaya ulaşması bizi mutlu ediyor. Gençliği geliştirmek ve güçlendirmek için attığımız her adım geleceğe bir fayda olarak yansıyacağına inanıyoruz.”