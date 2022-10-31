Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM), 17-25 yaş aralığındaki gençlere 29 Ekim’e özel 29 GB internet kartı armağan etti. Tüm operatörlerde geçerli olan internet kartlarını Başkan Akay, gençlere takdim etti.

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM), 17-25 yaş aralığındaki gençlere 29 Ekim’e özel 29 GB internet kartı armağan etti. Tüm operatörlerde geçerli olan internet kartlarını Başkan Akay, gençlere takdim etti.

Bilgi ve teknoloji çağının süreçlerine hakim, yenilikçi, üretken, özgür, düşünen, sorgulayan nesiller yetiştiren SEYTİM, Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılına özel düzenlenen etkinlikle gençlere anlamlı bir destek verdi.

Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilebilmesine yönelik olarak eğitim, tasarım ve üretim alanlarında hizmet veren SEYTİM’in ve Başkan Akay’ın instagram hesabını takip edip, 29 Ekim günü saat 19:23’e kadar yorumlarda 3 arkadaşını etiketleyen, 17-25 yaş aralığındaki gençler arasında yapılan çekilişle 1000 genç, tüm cep telefonu operatörlerinde geçerli 29 GB internet içeren kart almaya hak kazandı.

Çekilişle 29 GB internet kartı kazanıp SEYTİM’de Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan gençlere internet paketi, Başkan Akay tarafından takdim edildi. Başkan Akay, “Seyhan Belediyesi ve SEYTİM olarak Büyük Önder Atatürk’ten aldığımız şiarla bilgi ve teknoloji çağının tüm süreçlerine hakim, akılcı, üretken ve özgür bir nesil yetiştiriyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da tüm operatörlerde geçerli 29 GB interneti ilmi, irfanı ve vicdanı hür gençlere hediye etmekten gurur duyuyoruz. Gençler hem bugünümüz, hem geleceğimiz. Cumhuriyetimizi hep birlikte sonsuza dek yaşatacağız. Güle güle kullanın” dedi.