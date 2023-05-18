19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Erzurum Valisi Okay Memiş, Milli Sporcuları kabul etti. Gençlik Liderleri ve Başarılı sporcular, Vali Memiş’e çiçek verdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası münasebetiyle Erzurum Valisi Okay Memiş, Uluslar arası müsabakalarda ilimiz ve ülkemiz için başarılı dereceler elde eden Milli Sporcuları ve gençlik liderlerini kabul etti. Gençlik Liderleri ve Milli Sporcular Vali Memiş’e çiçek verdi. Gençlik Liderlerimiz Vali Memiş’e bir de pano hediye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz ile Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Koordinatörü Cemalettin Baytak da ziyarete katıldı.

Vali Okay Memiş Milli Sporcuların ve tüm gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik etti. Oldukça samimi geçen ziyarette Erzurum Valisi Okay Memiş, milli sporcuları başarılarından ötürü tebrik ederek, kendilerine önemli mesajlar verdi.