DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrenciler, Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti Prusias Ad Hypium antik kentinde kazı çalışmalarına katıldılar.

Düzce Belediyesi tarafından kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Prusias Ad Hypium antik kentinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Birçok bulgunun ortaya çıktığı tarihi alandaki kazıya gençler destek oldu. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Cahit Zarifoğlu ve Konuralp Yurdunda kalan gençler Konuralp Antik Kenti’nin tarihini ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak için kazı yaptılar. İlgili bölümlerde okuyan gençler deneyim kazanmaları için düzenlenen projede tarihe tanıklık ettiler.