Samsun’un Çarşamba ilçesinde gençler, Hürriyet-İstiklal sahilinde çevre temizliği yaptı, 85 torba çöp topladı.

AK Parti Çarşamba İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri Çarşamba’da çevre temizliği yaptı. Gençler ellerinde çöp poşetleri ile ilçenin Hürriyet-İstiklal sahilinde 85 torba çöp topladı. AK Parti Çarşamba Gençlik Kolları Başkanı Abdulsamet Semiz, “Yazın gelmesi ile birlikte herkes piknik alanlarına, sahillere akın etti. Biz de geçtiğimiz günlerde geldiğimizde sahilimizin bu halini görünce çok üzüldük. Çarşamba İlçe Gençlik Kolları Teşkilatımız ile birlikte Hürriyet-İstiklal sahilimizde çevre temizliği yaptık. Yaklaşık 85 torba çöp topladık. Sıcak hava ile birlikte atık camlar da orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Alanlardaki atık camları da toplayarak ayrıştırdık. Çarşamba İlçe Gençlik Kolları olarak üzerimize düşen sorumluluğu alarak, sorumluluklarının bilincinde olan genç kardeşlerimle birlikte sahadayız. Çarşamba hepimizin evi, evimizi temiz tutmak da hepimizin görevi. Geldiğimizde çok hoş bir manzara ile karşılaşmamıştık ama giderken çok güzel bir manzarayı arkamızda bırakıyoruz. Biz Çarşambamızın ihtiyacı olduğu her anda her alanda sahadayız. Buraya piknik yapmaya ya da gezmeye gelen insanlarımızdan tek isteğimiz çöplerini, Çarşamba Belediyemizin alana yerleştirdiği çöp kutularına atmaları. Bizlerden desteklerini esirgemeyen AK Parti İlçe Başkanımız Taner Özden’e ve Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’a, AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı olarak teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.