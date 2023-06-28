Erzurum’un Hınıs ilçesinde iki genç arkadaş, çarşıda yürürken bir çanta buldular. Çantayı açtıklarında içerisinde altın, bilezik, yüzük, kolye gibi ziynet eşyası olduğunu gören gençler, hemen çantayı alıp polis merkezine teslim ettiler.

Hınıs’ta bayram alışverişi için köyden ilçe merkezine gelen iki arkadaş Abdulkerim Aydilek ve Ebubekir Ulu, çarşıda yürürken bir çanta buldular. Çantayı açtıklarında içerisinde altın, bilezik, yüzük, kolye gibi piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası olduğunu gören iki genç, hemen çantayı alıp polis merkezine gittiler. Polis memurlarının kamera kayıtlarından yaptıkları inceleme sonucu Necibe Fırat isimli kadının aracına binerken çantayı düşürdüğü tespit edildi. Polisin yaptığı çalışma sonrasında çanta, sahibine ulaştırıldı. Polis karakoluna ailesi ile birlikte gelen kadın, kaybettiği altınlarını görünce büyük mutluluk yaşadı. Takıları bulan iki gence ise kabul etmemelerine rağmen kişi başı bin TL ödül verdi ve teşekkür etti.