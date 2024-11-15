DÜZCE (İHA) – Düzce’de Üniversite öğrencilerinin hazırladığı gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere elleriyle dağıttılar.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Akçakoca Gençlik Merkezi yine dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesinde okuyan öğrenciler, harçlıklarından arttırdıkları ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için Gençlik Merkezi ile görüştü. Görüşmeler sonrasında öğrenciler ayırdıkları bütçeler ile erzak kolileri hazırlayarak Akçakoca’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.