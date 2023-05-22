Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Murat Dağı Termal Turizm Merkezi’nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Murat Dağı 2 bin 80 metre yükseklikteki küçük zirveye yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından karşılandı. Çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği yürüyüş etkinliğinde öğrencilere Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin eşlik etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlere ücretsiz giriş imkanı sağlayan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yürüyüş yapan öğrencileri Aquapark’a davet edildi.