19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları ve etkinlikleri devam ediyor. Erzurum’da gençler örnek bir bağış kampanyası başlattı.

Yakutiye Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen gençler hem yeteneklerini sergiledikleri stantlarda ziyaretçilerini kabul ettiler hem de toplumda kan bağışı duyarlılığını yaygınlaştırmak için bir kampanya düzenlediler. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı 1919 yılını kendileri için hedef koyan gençler, kan bağışı için sıraya girdiler. Gençlerle birlikte Erzurum’da görev yapan jandarma personeli de kampanyaya katıldı.

Gençlik Merkezinde yapılan programa ve kan bağışı etkinliğine AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, genç gönüllüler ve gençlik liderleri katıldı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve ilçe kaymakamları kan bağışı yaptı ve vatandaşlara bağış için çağrıda bulundular.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz’da 1919 ünite kan bağışı hedefine ulaşmak için gösterilen gayret ve çalışma için teşekkür etti. Aynı zamanda gençlik şöleni temasında yapılan programda açılan stantlar da ilgi gördü. Bu arada Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere törenle ödülleri verildi. Program sonunda gençler çalan müzik eşliğinde hem eğlendiler hem de şarkılar söylediler.