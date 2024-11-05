Afyonkarahisar Gençlik Merkezi, gençlerin doğayla buluşmasını ve sosyal sorumluluk bilincinin artmasını hedefleyen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Bala ve Gençlik Merkezi Liderleri tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü, çevre bilincini artırmak, gençler arası dayanışmayı güçlendirmek ve sanatsal yetenekleri sergilemek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik çevre temizliği yapılarak, doğal yaşam alanlarının korunması ve temiz tutulması gerektiğine dikkat çekildi. Gençler, etrafa dağılmış çöpleri toplayarak doğaya olan duyarlılıklarını gösterdiler. Ardından gençler kitap okuma etkinliğine katıldı. Doğa ile iç içe, kuş cıvıltıları ve yaprak hışırtıları eşliğinde, çeşitli kitaplardan pasajlar okundu. Bu bölümde, gençlerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve kitaplarla olan bağlarını güçlendirmeleri amaçlandı.