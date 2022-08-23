Eldeki tendon yaralanmalarının sıklıkla kesici ve delici alet yaralanmalarına bağlı olarak meydana geldiğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, “Tendon yaralanmaları ev kazaları, cam ve bıçak gibi delici kesici alet yaralanmaları, iş kazaları, kapalı travmalar ve darbeler sonrasında ve aşırı kullanıma bağlı olarak meydana gelebilir. Tendon yaralanmaları genç ve aktif hastalarda daha sık görülmesi ile birlikte her yaş grubunda görülebilir” dedi.

Eldeki tendon yaralanmalarının sıklıkla kesici ve delici alet yaralanmalarına bağlı olarak meydana geldiğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, “Tendon yaralanmaları ev kazaları, cam ve bıçak gibi delici kesici alet yaralanmaları, iş kazaları, kapalı travmalar ve darbeler sonrasında ve aşırı kullanıma bağlı olarak meydana gelebilir. Tendon yaralanmaları genç ve aktif hastalarda daha sık görülmesi ile birlikte her yaş grubunda görülebilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, el ve bilekteki tendon yaralanmalarında en çok gençlerin risk altında olduğuna dikkati çekti. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, tendon yaralanmalarının sıklıkla kesici ve delici alet yaralanmalarına bağlı olarak meydana geldiğini belirterek, “Dirseğimizin iç ve dış kısmından başlayan kaslar el bileği seviyesinde tendon (kiriş) denilen kordon şeklindeki yapılara dönüşerek el bileği ve eldeki kemiklere yapışır. Tendonlar kaslarımızın ürettiği gücü kemiklere ve eklemlere ileterek el bileği ve parmak hareketlerimizi sağlar” dedi.

Genç ve aktif hastalarda daha sık görülür

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, tendon yaralanmalarının ev içinde de meydana geldiğini ifade ederek şu bilgileri verdi: “Parmaklarımızın ve el bileğimizin içeriye doğru bükülmesini sağlayan tendonlara fleksör tendonlar, yukarıya doğru kaldırılmasını sağlayan tendonlara da ekstansör tendonlar denir. Tendon yaralanmaları ev kazaları, cam ve bıçak gibi delici kesici alet yaralanmaları, iş kazaları, kapalı travmalar ve darbeler sonrasında ve aşırı kullanıma bağlı olarak meydana gelebilir. Tendon yaralanmaları genç ve aktif hastalarda daha sık görülmesi ile birlikte her yaş grubunda görülebilir. Özellikle fleksör yani bükücü tendonlar damar ve sinirler ile yakın şekilde seyrettiğinden dolayı kesici ve delici alet yaralanmaları sonrasında meydana gelen tendon kesilerinde damar ve sinir yaralanma riski de yüksektir.”

“Sinir yaralanmalarında parmakta his kaybı olur”

Fleksör tendon yaralanmalarında hastanın parmağını bükemediğini işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Uzel, şöyle devam etti: “Ekstansör tendon yaralanmaları sonrasında hastalar parmaklarını yukarıya doğru kaldıramaz. Tendon yaralanmalarına eşlik eden sinir yaralanması olduğunda parmakta his kaybı meydana gelir. Eşlik eden damar yaralanmasında ise kesi bölgesinde aktif kanama ve dolaşım bozukluğu meydana gelebilir. Tam olmayan tendon kesilerinde hastanın parmak hareketlerinde sorun olmayabilir ama zaman geçtikçe tendon incelen bölgeden kopabilir.”

“Erken tespit ile tendon onarımı önemli”

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, tendon kesilerinin erken tespit edilip onarılmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, “Tendon yaralanması oluştuğunda zaman geçtikçe tendon uçları kasların birbirini çekmesi nedeni ile uzaklaşır. Kesi bölgesinde tendon uçları hemen bulunamayabilir. Bundan dolayı tendon kesilerinin erken dönemde tespit edilip ameliyat ile uç uca gelecek şekilde onarılması oldukça önemlidir. Ameliyat sırasında eşlik eden damar ve sinir kesileri varsa bu anatomik yapılar da mikrocerrahi yöntemler ile onarılmalıdır. Gecikmiş vakalarda tendon uçları uç uca gelmez ise vücudun başka bir bölgesinden alınan tendon grefti ile onarım yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılan onarımın sonuçları erken dönemde yapılan uç uca onarımlar kadar başarılı olamayabilir. Yapılan cerrahi müdahale sonrasında onarılan tendonların korunması için yaklaşık 1 ay süre ile atel uygulaması gerekir. Atel çıkarıldıktan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine devam edilir” şeklinde konuştu.