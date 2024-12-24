Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe’nin görevine son verildiğini duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği’mizde teknik direktörlük görevini yürüten Recep Karatepe ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktör Recep Karatepe ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Başkent ekibiyle sezon başında sözleşme imzalayan Karatepe, takımın başında 17 lig maçı 2 de kupa maçına çıktı. Recep Karatepe yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, Adanaspor ile oynadığı son lig maçı ve Kasımpaşa’nın U19 takımıyla mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçında sahadan mağlup ayrıldı.