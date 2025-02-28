Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği’nin sahasında Manisa FK’yı ağırladığı maça siyasi isimlerden dev destek.

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği Eryaman Stadyumunda Manisa FK’yı ağırladı. İlk yarısı 3-0 Gençlerbirliği üstünlüğüyle biten maça Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Biriği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Başkanı Ertuğrul Onat ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı katılım sağladı.