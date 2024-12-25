Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştığını duyurdu.

Recep Karatepe ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktörlük için Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığını duyuran başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gençlerbirliği’miz, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış olup, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacaktır.”