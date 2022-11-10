Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde gençler, Atatürk’ü anmak için, ilçenin en yüksek tepesine tırmandı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde gençler, Atatürk’ü anmak için, ilçenin en yüksek tepesine tırmandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri sürüyor. Bu çerçevede Çemişgezek Kaymakamlığı Gençlik Merkezi ekipleri ve gönüller, Mırnahi tepesine tırmandı. Saat 9’u beş geçe Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak saygı duruşunda bulunan gençler, İstiklal Marşını okudu. O anlar dron ile görüntülendi.