Başiskele’de üniversiteye hazırlanan öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) provasını gerçekleştirdi.

Başiskele Belediyesi koordinesinde Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan YKS provası, tam ÖSYM’nin sınav kurallarına uygun şekilde yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na 39 gün kala son düzlüğe giren öğrenciler, zorlu deneme sınavında ter döktüler. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, Şehit Ozan Özen Kız Anadolu Lisesi’ni Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdür Cemil Akkaya ile birlikte ziyaret ederek, öğrencilere deneme sınavı öncesi başarılar diledi. Özlü, "Başiskele’mizi her alanda olduğu gibi eğitimde de cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyoruz. Üniversite sınavına 39 gün kala yaptığımız bu deneme ile öğrencilerimiz, eksik yönlerini görecek ve bu eksikliklerini kalan sürede giderecek inşallah. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek gençlerimizin Başiskele’den çıkması için ülkemizin en iyi üniversitelerine yerleşmesini ve başarıyla bitirmesini umut ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin Kızıl Elması’na ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine bizleri ulaştırmasını sağlayacak tüm kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.