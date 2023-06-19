Antalya’da gençler biten eğitim yılının stresini Muratpaşa Belediyesi’nin Yüksek Sadakat konseriyle attı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde gençler, grubun şarkılarını eşlik etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarını yıl sonu sergisi Yüksek Sadakat konseriyle sona erdi. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen konser, belediyenin kurslarından mezun olan kursiyerlerle yorucu bir eğitim yılını geride bırakan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter döken öğrencileri buluşturdu. Konserde, gençler Yüksek Sadakat şarkılarına eşlik edip yılın stresini attı.