Konya’nın Karapınar ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü "Doğayla El Ele Öğreniyorum, Üretiyorum, Paylaşıyorum" projesi çerçevesinde personel ve gönüllü gençlerle birlikte ürettikleri domatesleri salça yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Karapınar ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü, "Doğayla El Ele Öğreniyorum, Üretiyorum, Paylaşıyorum" projesi çerçevesinde Fevzipaşa Mahallesinde bulunan sahada sebze ve meyve yetiştirmeye başladı. Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençlerle birlikte yetiştirilen meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, domateslerde ihtiyaç sahiplerine salça yapılıp veriliyor.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, gençlik merkezlerinde atölye çalışmaların ve kursların düzenlendiğini belirterek, "Merkezimizde atölyeler çerçevesinde kurslar düzenliyoruz. Gençlerimizin sağlıklı yaşamları için spor kurslarımız var. Voleybol, basketbol, kick boks, wushu, resim, hızlı okuma, işaret dili kurslarımız devam ediyor. Merkez içi faaliyetlerimizde, gençlerimizin günlerini değerlendirebileceği, stres atabileceği faaliyetlerimiz var. Kütüphanemizde kitap okuyabilir. Bilardo, masa tenisi langırt, spor salonu gibi etkinliklerde bulunabiliyor. Gençlerimiz boş zamanlarını güzel bir şekilde merkezimizde değerlendirebilirler. Buna ek olarak ’Doğayla El Ele Öğreniyorum, Üretiyorum, Paylaşıyorum’ projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Karapınar Belediyesi desteği ile gençlerimizin farklı bir alanda gelişmesine yardımcı olmak amacıyla belediyenin tahsis etmiş olduğu 4 bin metre karelik alanda sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Yetiştirilen ürünleri de gönüllü gençlerimiz ile ekim, dikim, bakım ve hasadını birlikte yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak veriyoruz. Sadece ailelere değil Konya ve diğer yakın ilçelerimizdeki sevgi evlerine, huzurevlerine ve şefkat evlerine de üretmiş olduğumuz ürünleri dağıtıyoruz. Ürünleri ilçemizdeki sosyal yardımlaşma vakfından aldığımız ailelere gönüllü gençlerimizle birlikte götürüp teslim ediyoruz. Burada patlıcan, domates, biber, salatalık, acur, mısır, kavun, karpuz, çilek yetiştiriyoruz. Hem gençlerimizin doğayla el ele barışık bir şekilde yaşamları sağlıyoruz. Bunun yanında kötü yerlerden uzaklaştırıp burada kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyoruz. Böylelikle faydalı bir iş yapmış oluyorlar” dedi.

"Domatesi almayan yaşlılarımıza salça yapıp verdik"

Karakul, son hasatta domatesleri salça yaparak ailelere dağıtıldığını söyleyerek, "Bunun yanında hem acı sos yaptık, birerde bal hediye ettik. Doğal olarak yetiştirdiğimiz domatesleri topladık. Gençlik merkezimize götürüp domatesleri çektik. Yaşlılarımıza dağıtılmak üzere salça ve sos şeklinde değerlendirdik. Gönüllü gençlerimiz ve personelimiz ile salça yaptık. Bir gün yaşlı teyzeye domates vermeye gitmiştik, ’Ben yaşlıyım bunları salça yapamam’ demesi üzerine gönüllü gençlerimizle değerlendirme yaparak salça yapmaya karar verdik. Personelimizle ve gönüllülerimizle el ele vererek 80 kilo domatesi çektirip, kaynattık ve salça yaptık. Bu salçaları kavanozlara koyarak ailelerimize ulaştırdık. Yaklaşık 80 aileye ihtiyaçlarına göre 2 ve 3‘er kilo olarak dağıttık. Bununda yanında sos ve bal da hediye ettik. Vatandaşlarımıza sürpriz oldu. Çünkü salça kaynatamayacak olan ve domatesleri almayan yaşlılarımıza ’size bunları salça olarak getireceğiz’ dediğimde şaka yaptığımızı zannetmişler. Hem salça hem sos ve bir de doğal olarak yetiştirdiğimiz balı görünce çok mutlu olup ’bu kadar beklemiyorduk’ dediler. Biz bunu yaparken mutluyuz, gençlerimiz mutlu. İhtiyaç sahibi ailelerimiz mutlu. Gençlerimizin bu faaliyetlerle öğrenme, uygulama ve paylaşma duygularını geliştirmeye de vesile olduk” diye konuştu.