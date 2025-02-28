Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü öğrencileri, yerel

yönetimler hakkında fikir edinmek ve deneyim kazanmak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda "Meclis Simülasyonu" gerçekleştirdi. Simülasyon gereği belediye başkanı, divan katibi ve meclis üyesi olan öğrenciler ilk kez yerel yönetim deneyimi kazanırken, kendilerine bu fırsatı veren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ettiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Daha önce üniversite kulüpleriyle bir araya gelen ve yerel yönetimler hakkında bilgi edinmek için meclis salonunu kullanmak istediklerini ileten gençlerin taleplerini Başkan Ünlüce geri çevirmedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü öğrencileri, deneyim kazanmak ve tecrübe edinmek için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda "Meclis Simülasyonu" gerçekleştirdi. Simülasyon gereği belediye başkanı, divan katibi ve meclis üyesi olan üniversite öğrencileri bambaşka bir deneyim yaşadılar. Eskişehir için hayal ettikleri projeleri, fikirleri ve önerileri meclis simülasyonunda görüşen öğrenciler zaman zaman renkli anlara da sahne oldular. Meclis sıralarında şeffaf, katılımcı ve demokratik yönetim anlayışını deneyimleyen gençlerin heyecanı yüzlerinden okundu.

Kulüp Başkanı Kadir Kaya, "Öğrenciler olarak bu demokratik süreci sadece teoride değil uygulamada da deneyimlemeyi çok önemsiyoruz. Bu atmosferi tecrübe etmek olayın gerçekleştiği bu yerde birebir bunu deneyimlemek bizler için büyük bir fırsat açıkçası. Bu fırsatı sağladığı için de hem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye hem de emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Güner Altıner de, "Öğrencilerimiz bugün burada farklı bir deneyim kazanıyorlar. Bizde onlara desteklerimizi esirgemiyoruz. Gençler burada yapılan meclis simülasyonu ile Eskişehir’in geleceğine renk ve yön veriyorlar." ifadelerini kullandı.