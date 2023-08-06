Haliliye Belediyesinin gençlere yönelik hizmet veren kursları, yaz tatilinde dolup taşıyor. Basketbol, voleybol ve judo kurslarında sporla tanışan gençler, geleceğin yıldız sporcusu olmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla salon sporları başta olmak üzere faaliyete sunduğu kurslarla spora ve sporcuya destek olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, genç yetenekleri yetiştirmeye devam ediyor.

Spor birimi bünyesinde açılan kurslarla sportif faaliyetlere yönelen gençler, sunulan çeşitli spor dallarıyla hem ara tatili değerlendiriyor hem de sporla tanışıyor. Gençlerin sağlıklı ve düzgün ortamlarda spor yapmasını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını amaçlayan Haliliye Belediyesi, şampiyon sporcular yetiştirmek için salon sporlarına büyük önem veriyor. Bu çerçevede Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezinde açılan basketbol, voleybol ve judo kurslarına nüfus yoğunluğunun olduğu Devteşti bölgesindeki gençler yoğun ilgi gösteriyor. Okulların tatil edilmesiyle yaz spor okullarındaki kurslara yönelen gençler, voleybol, basketbol ve judo dallarında eğitim alıyor. Alanında uzman antrenörler tarafından 7-14 yaş grubuna yönelik verilen kurslarda kursiyerlere, ilgilendikleri spor dalıyla ilgili hem teknik hem de uygulamalı eğitim sunuluyor. Çeşitli dallarda eğitimlerin verildiği bu kurslara katılan gençler, sporun çeşitli dallarıyla tanıştıklarını ve ara tatili keyifle geçirdiklerini ifade ediyor. Sunulan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür eden genç sporcular, geleceğin yıldız sporcusu olmak için ter dökeceklerini dile getiriyor.

Genç yetenekleri yetiştirmeyi hedefleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yaz spor okullarına kayıtların devam ettiği, basketbol, voleybol, futbol, judo, tekvando ve yüzme dallarında eğitim almak isteyen gençlerin merkezlere başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.