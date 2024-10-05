DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Gençler Voleybolda buluşuyor projesi çerçevesinde üniversite öğrencileri voleybolda etkinliğinde bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler Düzce Spor Lisesi öğrencileri ile voleybol etkinliğinde bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan gençler voleybolda buluşuyor projesi çerçevesinde yapılan etkinlikte lise öğrenciler ile üniversite öğrencileri voleybol oynadı.

Voleybolun ardından öğrenciler havalı tabaca atışı yaparak hedefi tam ortadan vurdu.