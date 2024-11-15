DÜZCE (İHA) – Düzce’de gönüllü gençler ile huzurevinde konaklayan yaşlılar ortak koro kurdu, konser için hazırlıklar sürüyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezlerinde gönüllü olarak çalışmalara katılan gençler ile kentteki huzurevlerinde kalan yaşlı konuklar arasında ortak koro kuruldu. Koroya katılacak olan gönüllü gençler ile koca çınarlar konser vermek için hazırlıklarına başladı. Huzurevine giden gönüllü gençler konserde söyleyecekleri şarkıları belirleyip çalışmalara başlarken, yaşlı konukların keyif aldıkları gözlemlendi.