Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde 1 Ekim Yaşlılar Günü etkinlikleri çerçevesinde bocce müsabakası düzenlendi.

Bocce müsabakasına Horsunlu Huzurevi, Pamukören Anadolu Lisesi, Kuyucak Anadolu Lisesi ve Kuyucak Şehit Bahri Uçuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katıldı. Bocce müsabakalarının sonunda şampiyon Horsunlu Huzurevi oldu. Dereceye giren takımlara başarı belgesi ve kupaları verildi.

Turnuva sonunda yaşlılar için pasta kesilirken, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Bizleri sabırla, sevgiyle, şefkatle bugünlere taşıyan, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden büyüklerimize sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyor, tüm yaşlılarımızın gününü kutluyorum” dedi.

Etkinliğe Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden ve daire amirleri katıldı.