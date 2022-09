Mersin’in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, gençleri Avrupa Spor Haftası’nda doğa yürüyüşünde buluşturdu.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında “Aktif Ol” (Be Active) sloganıyla Avrupa çapında kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Toroslar Belediyesinin doğa yürüyüşüyle taçlandı. İlçedeki eğitim kurumlarından 330 öğrencinin katıldığı yürüyüş, Ayvagediği Mahallesi Karatepe mevkiinden Kızılbağ Göletine kadar 6,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Toroslar’ın doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde yürüyüş yapan yüzlerce genç, temiz havanın tadını çıkarırken, yürüyüş parkurunda hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı okudu. Gençlerin spora olan sevgisini arttırmak, teknolojiden uzak doğayla buluşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleşen etkinlikte Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü de keyifli anlara ev sahipliği yaptı. Doğa yürüyüşünde gençler, öğretmenleriyle birlikte Avrupa Spor Haftası’nı kutladı.

Gençler, kendilerini sportif aktivitelerle buluşturan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, bu faaliyetlerin devamını diledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Toroslar’da her haftanın sosyal ve sportif etkinliklerle geçtiğini ifade ederek, sosyal ve çevik belediyecilik anlayışıyla toplumun her katmanına ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek ve özendirmek amacıyla birbirinden değerli spor kursları ve aktiviteleri ile turnuvalar ve kamplar gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak her hafta mutlaka sosyal ve sportif etkinliklerle hemşehrilerimizi buluşturuyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini de son derece önemsiyoruz. Avrupa Spor Haftası’nda düzenlediğimiz etkinlikler çerçevesinde ilçemizdeki lise öğrencilerimizi, doğa yürüyüşünde bir araya getirdik. Toroslarımızın muhteşem doğasına ve her mevsimi ayrı güzel Mersinimize, gençlerimizin enerjisi de ayrı bir güzellik kattı. Sporun merkezi ilçemizde bu etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.