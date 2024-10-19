DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören yurtlarda kalan öğrenciler, yurtların bahçelerinde bulunan hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak vakit geçiriyor.

Düzce Üniversitesi’nde eğitimlerine devam eden öğrencilerin barındığı Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdu ve Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdunda öğrenciler, stres atmak için çeşitli aktiviteler yapıyor. Bu çerçevede yurt müdürlükleri tarafından organize edilen etkinliklerde yurdun bahçelerinde ki hobi alanlarında öğrenciler topraklarla ilgilenerek stres attı. Ellerine kazma kürek alan öğrenciler, üretecekleri ürünler ile ilerleyen haftalarda piknik yapmayı amaçlıyor.