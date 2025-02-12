Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında eğitim kurumlarındaki gençlere yönelik güvenlik ve terörle mücadele konusunda konferanslar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son olarak Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki okullarda düzenlenen konferanslarda, ’terör, terörizm, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, terör örgütleri ve uzantıları, gençleri kandırmak için kullandıkları yöntemler, genç nüfusun özellikleri, aile kavramının önemi, ebeveynlerin gençlere yaklaşımı ve etkisi’ gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte ayrıca konularla ilgili broşürler dağıtıldı.