Aydın Gençlik Merkezi’ndeki gençler, gerçekleştirilen kültür gezileriyle hem Aydın’ı daha yakından tanıyor, hem de tarihle iç içe bir gün geçiriyor.

Aydın Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik etkinlikler aralıksız devam ediyor. Gençlerin sosyal, kültürel alanda aktif olmalarını ve Aydın’ı daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kültür gezilerinin, bu hafta ki durağı Karacasu oldu. Geçmişinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın önemli antik kentlerinden olan ve “güzelliğin şehri, bilim ve sanat merkezi” olarak bilinen Afrodisias Antik Kenti’ni ziyaret eden gençler, hem Aydın’ı tanıdı hem tarihle iç içe bir gün geçirdi. Matematik Topluluğu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ilçeyi de gezen gençler, Karacasu Çöleği’ni de yakından tanıdı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada “Matematik Topluluğu üyeleriyle Karacasu ilçemizdeki Afrodisias Antik Kenti’ni ziyaret ettik. Sonrasında, çömlek atölyesinde coğrafi işaret alan ’Karacasu Çömleği’ hakkında bilgiler aldık” ifadeleri yer aldı.