Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üniversite öğrencilerle bir araya geldi. Mahpeyker Sultan Kız Yurdunda kalan öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Özlü öğrencilere "Tek başına diploma sizleri başarılı yapmaz. Sizleri başarılı kılacak olan tutkularınızdır" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üniversite öğrencilerle bir araya geldi. Mahpeyker Sultan Kız Yurdunda kalan öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Özlü öğrencilere "Tek başına diploma sizleri başarılı yapmaz. Sizleri başarılı kılacak olan tutkularınızdır" dedi.

Faruk Özlü, yurtta kalan öğrenciler buluştu. Buluşmaya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve öğrenciler katıldı.

Başkan Özlü’yü karşısında gören öğrenciler talep ve isteklerini sıraladı. Öğrencilerin isteklerini tek tek not eden Faruk Özlü, taleplerin en kısa sürede yerine getirileceğini kaydetti. Düzce Belediyesinin gençlere yönelik projelerinden memnun olduklarını kaydeden öğrenciler, Başkan Özlü’ye teşekkür etti.

"Hayatınızın en güzel yıllarını yaşıyorsunuz"

"Düzce’de eğitim görmek ayrıcalıktır, hayatınızın en güzel dönemini yaşıyorsunuz" diyen Özlü; "Ben Düzceliyim, uzun yıllar Düzce dışında kaldım. 35 yıl sonra Düzce’de tam zamanlı olarak kalıyorum. Türkiye’nin her iline gittim, Dünyada da görmediğim ülke de çok az kaldı. Şunu söyleyebilirim Düzce çok güzel bir yer. Bizzat burada yaşayarak bu tespiti yaptım. Düzce’de tarih var, deniz var, turizm var, her şey var. Bu şehirde üniversite okumanın tadını çıkarın. Düzce’yi tanıyın, görmeniz gereken çok güzel yerler var. Sizlere Düzce’yi gezdireceğiz. Hayatta başarının tek sırrı çalışmaktır. O yüzden biz diyoruz ki işin özü çalışmak. Benim sizlerden isteğim çok çalışın, disiplinli çalışın. Bir doğu dili ve bir batı dili öğrenmenizi öneririm. Alacağınız diplomalar sizi başarılı kılmaz. Sizi başarılı kılacak olan tutkularınızdır. Tutkuyla işinize sarılmanızdır. Önünüzde uzun yıllar var. Bunu değerlendirin. Ben sizlerle buluştuğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.