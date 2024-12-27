Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Atatürk Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya gelerek merak edilen soruları yanıtladı.

UniAnt Topluluğu tarafından organize edilen ve Moderatörlüğünü Özlem Şafak ile Mustafa Tunay’ın gerçekleştirdiği programda; baştan sona akıcı geçen keyifli sohbet ve gençlerin Başkan Yalım’a olan ilgisi dikkat çekti. Gençlerin aktif katılım gösterdiği etkinlik, Uşak Belediyesi’nin ve Başkan Yalım’ın gençlerin fikirlerine verdiği önemin bir göstergesi olarak da öne çıktı.

"Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı programda toplanan üniversite öğrencileri, Başkan Yalım’ı samimi ve içten bir yaklaşımla karşılarında görmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. İki buçuk saat süren program boyunca kent gündemine dair gençlerin sorduğu çeşitli soruları içtenlikle yanıtlayan Başkan Yalım; çözüm odaklı, net ve etkili cevaplarla gençlerin merakını giderdi.

Öte yandan üniversiteli gençlerin geleceğe dair kaygılarını, gelecekten beklentilerini ve çözüm önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Yalım; Uşak’ın geleceğine yönelik önemli adımlar atılması gerektiğini, bunun da temelde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasıyla gerçekleşebileceğini vurguladı.

Dünyaya açılmak en büyük gurur

İlk olarak “Uşak’ın Tanıtımı için neler yaptınız?” sorusuna cevap veren Başkan Yalım; “Şehrimizin hala nerde olduğunu bilmeyenler vardı. Uşaklıyım dediğimde “Uşak Karadeniz’de mi?” sorusu almak beni fazlasıyla üzüyordu. Uşak’ta bir ilk olan ve büyük bir keyifle düzenlediğimiz Tarhana Festivali sayesinde şehrimizi ulusal anlamda fazlasıyla tanıttık. Bu benim için en büyük gurur. Ardından Türkiye’nin en çok izlenen programı olan MasterChef programı sayesinde 12 milyon reyting alarak tanınırlığımızı ikiye katladık” dedi.

“Uşak Ege’nin en güzel şehirlerinden birisidir” diyen Yalım gençlere hitap ederek “Sizleri Uşak’ın tanıtım elçisi olarak görüyorum” diye konuştu.

Geçlerle ilgili gerçekleştirecekleri projeler hakkında içtenlikle konuşan Başkan Yalım; gençlerin yaşadığı en önemli sorunlardan birinin ekonomik sıkıntı olduğunu, diğerinin ise ülkede adaletin tam olarak sağlanamaması olduğunu söyledi. “Bu konuların çözümü merkezi yönetimden geçiyor” diyen Yalım; “Bizler sizlerin rahat etmesi için elimizden geleni yapacağız. İlk olarak hepiniz için en önemli sorun olan ulaşımı çözceğiz. Şehrimize kazandırdığımız elektrikli otobüsler sayesinde sizleri ücretsiz olarak taşıyacağız” dedi.

Öte yandan birçok farklı dalda sanat ve hobi kursları düzenlediklerini ifade eden Başkan Yalım; “Bunların dışında senaryo yazma sınıfı da açacağız. Kısa film yazarlarının önünü açmak istiyoruz. Okullar arası tiyatro yarışmaları ve gençlere yönelik festivaller düzenleyeceğiz.

Ben Uşak’ta bir opera da açmak istiyorum. Elbette tasarruf tedbirleri genelgesi var ama hiç sorun değil biz sponsorbulduğumuz sürece sizler için gerekli tüm projeleri özveri ile hayata geçireceğiz” dedi.

Diğer üniversitelerde birçok festival ve etkinlik düzenlendiğini ancak Uşak Üniversitesi’nin bunu yapmadığını anlatan öğrencilere söz veren Başkan Yalım, “Hiç üzülmeyin bizim bu konuda oldukça yeterli ve tecrübeli bir ekibimiz var. Ben en kısa sürede ekibime talimatı vereceğim ve üniversite bünyesinde düzenlenecek etkinliklere destek vermek adına Rektörlük ile yazışmaları başlatacağım. Gençlerimiz için elimizden gelen her şeyi yaparız” dedi.

Kentin ulaşım hedefleri nelerdir sorusuna yönelik konuşan Başkan Yalım; “Bir şehrin gelişmişliğinin en önemli göstergesi ulaşımıdır. Biz de şehrimizde sirkülâsyonun fazla olduğu noktadan geçerek ulaşımı rahatlatacak olan Tramvay projesini hazırladık. Biliyorsunuz gelişmiş şehirlerin en önemli sembolü demir yolu ağırdır. Demir yolunu da çevre yolu bağlantı noktasına yaparsınız ki hem şehirlerarası yolcusu hem şehir içi yolcusu faydalansın. Bu anlamda yapmayı düşündüğümüz yeni Otogar ile tramvay hattımızı birbirine bağlayarak kentin ulaşım ağını tamamlayacağız” dedi. Rayların geldiğini, önümüzdeki ay sonu itibariyle tramvayların da geleceğini ifade eden Yalım siyasi engellerle karşı karşıya olduklarını ancak Tramvayı yapmaya engel olanların daima karşısında olacağını ifade etti.

Öte yandan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Uşak’a yeterli gelmediğini ve sürekli randevu sıkıntısı yaşandığını ifade eden öğrencilere, “Hastane maalesef şehrimizin kanayan yarası” diyen Başkan Yalım; “Uşak adına utanç duyuyorum. Şehrimizde devlet hastanesi yok. Bu şehrimiz için çok büyük bir eksik. Eğer hastaneyi şehrimize yapamıyorlarsa ben yaparım. Buradan sesleniyorum, ben temelini atayım, Sağlık Bakanlığı’na teslim edeyim. Onlar içini tamamlasın. Yeter ki Uşak ve Uşaklı vatandaşlarımız devlet hastanesine kavuşsun” dedi.

Programın sonunda “Uşak için hayaliniz nedir?” sorusuna içtenlikle cevap veren Başkan Yalım; “Benim bu şehir için çok büyük hayallerim var. Ben bu görevi herhangi bir makama ihtiyacım olduğu için değil içimdeki Uşak sevdasından dolayı yapıyorum. Benim en büyük hayalim bu kentin modern bir ulaşım ağına sahip olması” dedi.

Ardından gençlere kısa bir video izleten Yalım, “İzlemiş oldunuz video Çin’de olan ulaşım ağı. Videoda gördüğünüz ulaşım aracı da aslında bir tramvay değil, daha doğrusu tramvay görünümlü bir lastikli bir otobüs, aynı zamanda otonom olarak da kullanılabilen bir sürüş aracı. İşte bu araçları Uşak’ta gördüğümde benim hayalim gerçek olmuş olacak. Ben tüm vatandaşlarımın güvenli, çevre dostu ve hızlı ulaşım araçlarıyla rahat bir toplu ulaşıma kavuştuğu günü sabırsızlıkla bekliyorum ve buna ulaşmak için de var gücümle çalışıyorum” dedi.