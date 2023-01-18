DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından her hafta gerçekleştirilen doğa yürüyüşü programı soğuk havaya rağmen yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından her hafta gerçekleştirilen doğa yürüyüşü programı soğuk havaya rağmen yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Düzce’de iki haftada bir gerçekleştirilen ‘Düzce yürüyor, yüzler gülüyor’ projesi çerçevesinde bu hafta Bahçeşehir bölgesinde bulunan Kent Ormanı tercih edildi. Soğuk havaya rağmen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş boyunca, kent ormanından şehir merkezi manzarası ve Düzce Üniversitesi’nin olduğu bölgelere kuş bakışı izlendi. Öğrenciler daha sonra kahvaltısı ile etkinliği sonlandırırken, soğuk havaya rağmen yoğun bir katılım gerçekleştirdi.