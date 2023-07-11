Haliliye Belediyesinin eğitime yönelik faaliyetleriyle gençler, sınavlara hazırlanmak için bu merkezleri tercih ediyor. Kütüphaneler ve hazırlık kurslarında sağlanan imkanlarla geleceğe emin adımlarla hazırlandıklarını ifade eden gençler, Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eğitime ve gençlere öncelik verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki kütüphane ve hazırlık kurslarıyla gençleri yalnız bırakmıyor.

Sınavlara girecek olan öğrencilerin adresi, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi ve Üniversiteye Hazırlık Yaz Kursu oluyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından eğitimlerin verildiği üniversiteye hazırlık yaz kursuna katılan gençler, konu anlatımlarıyla eksik konularını tamamlıyor. Çeşitli branşlarda verilen derslerle eksiklerini gören öğrenciler, 4 gün süren ders anlatımının ardından yapılan deneme sınavıyla da kendilerini ölçme şansı yakalıyor. ÖSYM formatında yapılan deneme sınavıyla gençler hem heyecanlarını yeniyor hem de sınav esnasında zaman kontrolünü daha iyi sağlamayı öğreniyor. Sınav maratonuna hazırlık yaz kursunda sağlanan imkanlarla hazırlanan gençler, konu anlatımı, deneme sınavları ve etütlerle verimli bir çalışma ortamı sunulduğunu ifade ederek, Haliliye Belediyesine ve başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi bünyesindeki kütüphane hizmetinden yaralanan öğrencilere ise sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunuluyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmak için kütüphaneyi tercih eden gençler, kendilerine verilen giriş kartlarıyla kütüphaneden yararlanıyor. Öğrencilerin velilerine giriş ve çıkış bilgisinin verildiği kütüphaneye ilgi yoğun olurken, ders çalışmak için aradıkları ortamı bulduklarını belirten gençler, ilçe belediye başkanı Mehmet Canpolat’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kütüphane ve hazırlık yaz kursuna kayıtların devam ettiği ve öğrencilerin merkezlere başvurarak, kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi.