Şair, yazar Sezai Karakoç, geçen yıl 16 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’daki evinde 88 yaşında vefat etmişti. Taşova Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ilk önce Sezai Karakoç’un yazmış olduğu “Diriliş Neslin Amentüsü” kitabını önce Gençlik Merkezi’nde okuyup, tartıştıktan sonra, Taşova Orman İşletme Müdürlüğü’nün yardımıyla belirlenen alanda “Sezai Karakoç” anısına fidan dikti.

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