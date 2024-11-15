Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi ile Rize Çayeli Gençlik Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü "Müzikal Gençlik Değişimi" Projesi, genç müzikal yeteneklerin bir araya gelerek kültürel bir köprü kurmalarını sağladı. Projenin ikinci etabı olarak, 12-13 Kasım 2024 tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen konserler büyük ilgi gördü. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, protokol üyeleri, gençler ve müzikseverler katıldı. Konserde genç müzikal ekiplerin performansı büyük beğeni topladı.

Projenin ilk etabı, 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde Rize merkez ve Çayeli ilçesinde gerçekleştirilen coşkulu konserlerle büyük bir ilgi uyandırmıştı. İkinci aşama ise, Balıkesir Kız Yurdu Konferans Salonu ve Salih Tozan Kültür Merkezi’nde yapılan konserlerle devam etti. Her iki konser de, Balıkesir ve Rize’nin geleneksel ezgilerini modern yorumlarla harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan bu proje, Balıkesir ve Rize’nin genç müzikal ekiplerini bir araya getirerek müziğin gücünden faydalanıp kültürel alışverişi teşvik etti. Aynı zamanda, gençler arasında güçlü bir bağ kurulmasına imkan sağladı. Gerçekleştirilen konserler, katılımcılara farklı kültürleri tanıma, müziğe dair yeni bakış açıları geliştirme ve kültürel mirası keşfetme fırsatı sundu. Gençler, müzikal becerilerini geliştirirken, birbirlerinin kültürel geçmişini daha yakından öğrenerek sosyal ve kültürel bağlar kurdular.