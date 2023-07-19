Ardahan Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli lider ve gönüllü gençler, ormanda temizlik yaparak atıkları topladı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Biz Anadolu’yuz" programı kapsamında Tunceli’ye gidecek olan 40’a yakın genç, yola çıkmadan önce kent ormanında çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile beraber 40 kişinin de katıldığı çevre temizliği etkinliğinde, ormandaki çöpler tek tek toplandı. Sabah saatlerinde başlayan temizleme çalışmalarında yüzlerce alkol şişesi, plastik atıklar, araba lastikleri ve ayakkabı gibi ormanı kirleten maddeler toplandı. Toplanan çöpler arasında en yaygın olan ise alkol şişeleri ve izmaritler oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Biz Anadolu’yuz" programı kapsamında Tunceli’ye gidecek olan 40’a yakın gencimizle yola çıkmadan önce kent ormanında temizleme çalışması yaptık. Daha temiz bir orman, daha temiz bir çevre için bu duyarlılığı aşılamak istiyoruz. Amacımız yarınlara daha temiz bir dünya bırakmak" dedi.

Gençler tarafından toplanan çöpler cam, plastik ve kağıtlar çöp konteynerine bırakıldı.