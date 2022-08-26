"Anadoluyuz Biz Projesi" çerçevesinde Erzurum’dan gelen 40 öğrenci ve 3 kafile sorumlusu, Ordu’daki tarihi ve turistik mekânları gezme imkânı bulacaklar.

"Anadoluyuz Biz Projesi" çerçevesinde Erzurum’dan gelen 40 öğrenci ve 3 kafile sorumlusu, Ordu’daki tarihi ve turistik mekânları gezme imkânı bulacaklar.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadoluyuz Biz Projesi çerçevesinde öğrenciler, Ordu’da hazırlanan program dahilinde tarihi ve kültürel alanları ziyaret edecekler. İlk olarak Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden gençler, İl Müdürü Mustafa Genç tarafından karşılandı. Hizmet binası önünde hatıra fotoğrafının ardından İl Müdürü Genç, misafirler ile sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde 25-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında “Anadoluyuz Biz Projesi çerçevesinde Erzurum’dan gelen gençler, Ordu’daki tarihi ve kültürel yerleri gezerek özgüven kazanacak. Proje amacı, Öğrencilerin birer sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak, ülkedeki diğer gençlerle kaynaşmayı hedeflemek olduğunu amaçlayan projede tarihi ve kültürel miraslarda ziyaret edilecek.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Proje Koordinatörü Merve Demiryürek “Gençlerimiz Erzurum’dan geldi. Dört gün boyunca gönüllülük faaliyetlerinde bulunacaklar. Gençlerimize aynı zamanda Ordu’yu kültürel olarak tanıtmayı hedefliyoruz. Hem Ordu’nun güzelliklerini göreceğiz hem de sosyal sorumluluk bilinci kazanacağız. Gençlerimiz 17-22 yaş aralığındaki öğrencilerden oluşmaktadır" dedi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Bugün burada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ‘Anadoluyuz Biz Projesi’ çerçevesinde Erzurum’dan gelen genç kardeşlerimiz ile beraberiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gençlerin olduğu her yerde her alanda gençlerimize faydalı olmak için sosyal kültürel faaliyetler düzenliyor. Bunun yanı sıra da iller arası etkileşim açısından da Erzurum-Ordu kardeşliği olarak 80 gencimiz Ordumuzdan Erzurum’a gitti. 80 gencimiz de Erzurum’dan ilimize geldi. Biz onları ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz” dedi.