Muratpaşa Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle ‘Yerelin İklimi’ projesinin Antalya programı, 22-24 Ekim tarihleri arasında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) yapıldı. Proje, gençlerin ‘Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı’ hazırlamasıyla tamamlanacak.

Muratpaşa Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle ‘Yerelin İklimi’ projesinin Antalya programı, 22-24 Ekim tarihleri arasında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) yapıldı. Proje, gençlerin ‘Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı’ hazırlamasıyla tamamlanacak.

‘Yerelin İklimi’ projesinin üçüncü ayağı Antalya İklim Maratonu, Sosyal İklim Derneği yürütücülüğünde Muratpaşa Belediyesi iş birliği ve ev sahipliğinde 22-24 Ekim arasında, ASSİM’de düzenlendi. Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, projenin ‘Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı’nın hazırlanmasıyla tamamlanacağını söyledi.

İklim maratonunun ilk gününde ekolojik okuryazarlık, biyoçeşitlilik, tür koruma, iklim savunuculuğu üzerine eğitimler verildiğini aktaran Tuğrulöz, ikinci günde sürdürülebilir kalkınma amaçları, dünya iklimi, küresel sözleşmeler gibi başlıklarda oturumlar düzenlediklerini söyledi. Tuğrulöz, Muratpaşa’da sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelleştirmek için neler yapabileceğine dair önerileri içerin bir atölye çalışması da düzenlendiklerini aktardı.

Maratona katılan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Melike Dağlı, ise iklim krizinin dünyannın en yakıcı gündemi olduğunu belirterek, “Çözüme kavuşturabilmek için bu ekipte yer almak istedim” dedi.