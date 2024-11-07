Afyonkarahisar’da Valilik Yokuşu Genç Ofis ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü iş birliğiyle organize edilen teknik gezi, gençlere sektörel bilgi ve deneyim kazandırmak amacıyla düzenlendi.

Gençler, İscehisar Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan mermer akademisi ve önde gelen fabrikaları ziyaret ederek üretimden pazarlamaya kadar birçok süreç hakkında bilgilendirildi. Gezi kapsamında, Kara Mehmet Mermer Fabrikası, Demireller Makine Fabrikası ve Mermer Akademisi’nde yapılan incelemelerle gençlerin kariyerlerine katkı sağlayacak önemli bilgiler sunuldu.

Teknik geziye katılan öğrenciler, mermer sektörünün tüm işlevsel süreçlerini ilk elden görme imkanı buldu. Mermerin çıkarılmasından işlenmesine ve pazarlama stratejilerine kadar olan tüm aşamalar, fabrikaların deneyimli yetkilileri tarafından ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. Ayrıca, makine üretim süreçleri ve kullanılan teknolojiler hakkında da detaylı bilgiler verildi. Bu deneyim, gençlerin mühendislik ve sanayi alanındaki bilgilerini pratikte görerek pekiştirmelerine olanak tanıdı.