Yaz aylarında düzenlediği gençlik kamplarını farklı tematik modellerle ele alan Kızılay, Türkiye’nin farklı noktalarından gelen gençleri ise Osmaniye’deki Tarım ve Üretim Kampı’nda buluşturdu.

Yaz aylarında düzenlediği gençlik kamplarını farklı tematik modellerle ele alan Kızılay, Türkiye’nin farklı noktalarından gelen gençleri ise Osmaniye’deki Tarım ve Üretim Kampı’nda buluşturdu.

Kızılay’ın gençlere yönelik hizmetleri arasında yer alan yaz kampları her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ile Eylül ayları arasında yüzlerce başarılı gence hizmet vererek farklı deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Kamplarda günlük hayatlarının önemli bir bölümünü işgal eden teknolojiden uzakta olan gençler, Kızılay’ın büyük bir iyilik örgütü olduğunu görerek, iyi insanlar arasında olmanın mutluluk verici bir durum olduğunu da yaşıyorlar. Gençleri tarımsal faaliyetlerle tanıştırmak için ise Osmaniye’de Kızılay Tarım ve Üretim Kampı düzenlendi. Osmaniye’deki Aslantaş Gençlik Kampı’nda düzenlenen tematik kampta, farklı şehirlerde yaşayan gençler, doğal çevre bilinci kazanırken, tarım ve üretim hayatını da yakından tanıdı. Gençler kamp boyunca, ekmek yapımını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini, üretim aşamalarını yerinde görme ve deneyimleme fırsatı buldular.

Kızılay’ın temel amaçlarından biri olan dayanıklı toplumu oluşturmaya da katkı sağlayan ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen kampta gençlere yüzme, paintball, macera parkuru gibi spor etkinliklerinin yanı sıra Kızılay’da gönüllülük, gonulluol.org eğitimi, akran eğitimi gibi eğitimler de verildi. Kampta ayrıca gençlerin Osmaniye’de yer alan tarihi ve kültürel alanları tanıması da sağlandı.